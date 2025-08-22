Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT) Bailleul-sur-Thérain Oise

Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT) En VTT Très facile

Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT) Parking au pied du Mont César 60930 Bailleul-sur-Thérain Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Un balade qui permet de découvrir la flore et la faune spécifique des larris (pelouses calcaires), la forêt de Hez-Froidmont, les cressonnières de Bresles ainsi que les vestiges de l’abbaye de Froidmont. Vous pourrez admirer un vaste panorama sur la vallée du Thérain et le massif forestier depuis le Mont César.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT)

A walk that allows you to discover the specific flora and fauna of the larris (limestone grasslands), the forest of Hez-Froidmont, the watercress beds of Bresles as well as the remains of the abbey of Froidmont. You will be able to admire a vast panorama on the Thérain valley and the forest massif from the Mont César.

Deutsch : Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT)

Eine Wanderung, bei der Sie die spezifische Flora und Fauna der Larris (Kalksteinrasen), den Wald von Hez-Froidmont, die Kressefelder von Bresles sowie die Überreste der Abtei von Froidmont entdecken können. Vom Mont César aus können Sie einen weiten Blick über das Tal des Thérain und das Waldmassiv genießen.

Italiano :

Una passeggiata che permette di scoprire la flora e la fauna specifiche dei larici (praterie calcaree), la foresta di Hez-Froidmont, le praterie di crescione di Bresles e i resti dell’abbazia di Froidmont. Dal Mont César si può ammirare un vasto panorama della valle del Thérain e del massiccio forestale.

Español : Du Mont César à l’Abbaye de Froidmont (VTT)

Un paseo que permite descubrir la flora y la fauna específicas de los larris (pastizales calcáreos), el bosque de Hez-Froidmont, los lechos de berros de Bresles, así como los restos de la abadía de Froidmont. Desde el Monte César se puede admirar un vasto panorama del valle del Thérain y del macizo forestal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France