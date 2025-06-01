Du mont Volant aux Ployes La Neuville-en-Hez Oise

Du mont Volant aux Ployes La Neuville-en-Hez Oise vendredi 1 août 2025.

Du mont Volant aux Ployes En VTT Très difficile

Du mont Volant aux Ployes Stade 60510 La Neuville-en-Hez Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

De la Vallée de la Brèche, au Nord à la vallée du Thérain au Sud, ce parcours dédié au VTTistes vous permettra de découvrir la forêt domaniale de Hez-Froimont tout en faisant une brève incursion dans les plaines agricoles du plateau picard ainsi que sur la célèbre Chaussée Brunehaut .

English : Du mont Volant aux Ployes

From the Vallée de la Brèche in the North to the Thérain valley in the South, this trail dedicated to mountain bikers will allow you to discover the state-owned forest of Hez-Froimont while making a brief incursion into the agricultural plains of the Picardy plateau and the famous « Chaussée Brunehaut ».

Deutsch : Du mont Volant aux Ployes

Vom Tal der Brèche im Norden bis zum Tal des Thérain im Süden können Sie auf dieser für Mountainbiker vorgesehenen Strecke den Staatswald von Hez-Froimont entdecken und gleichzeitig einen kurzen Abstecher in die landwirtschaftlich genutzten Ebenen des Picardischen Plateaus sowie auf die berühmte « Chaussée Brunehaut » machen.

Dalla Vallée de la Brèche a nord fino alla valle del Thérain a sud, questo percorso dedicato agli appassionati di mountain bike vi permetterà di scoprire la foresta demaniale di Hez-Froimont e di fare una breve incursione nelle pianure agricole dell’altopiano della Piccardia e nella famosa « Chaussée Brunehaut ».

Español : Du mont Volant aux Ployes

Desde la Vallée de la Brèche en el norte hasta el valle de Thérain en el sur, esta ruta dedicada a los ciclistas de montaña le permitirá descubrir el bosque estatal de Hez-Froimont al tiempo que realiza una breve incursión en las llanuras agrícolas de la meseta de Picardía, así como la famosa « Chaussée Brunehaut ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France