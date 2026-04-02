Du Pays d’Othe à la forêt de Chaource Bouilly Aube

Du Pays d’Othe à la forêt de Chaource Facile

Du Pays d’Othe à la forêt de Chaource 10320 Bouilly Aube Grand Est

Durée : Distance : 50700.0 Tarif :

Du Pays d’Othe à la forêt de Chaource “ 51 km “ niveau facile. A voir lors de votre circuit l’église Saint-Laurent de Bouilly (16ème siècle), la forêt de Crogny, l’église aux 3 sanctuaires d’Isle-Aumont.

Facile

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English :

From the Pays d’Othe to the Chaource forest ? 51 km ? easy level. Places to visit on your tour: Saint-Laurent church in Bouilly (16th century), Crogny forest, 3-sanctuary church in Isle-Aumont.

Deutsch :

Vom Pays d’Othe zum Wald von Chaource ? 51 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Tour: die Kirche Saint-Laurent de Bouilly (16. Jh.), der Wald von Crogny, die Kirche mit den 3 Heiligtümern von Isle-Aumont.

Italiano :

Dal Pays d’Othe alla foresta di Chaource ? 51 km ? livello facile. Da non perdere: la chiesa Saint-Laurent del XVI secolo a Bouilly, la foresta di Crogny e la chiesa dei 3 santuari a Isle-Aumont.

Español :

Del Pays d’Othe al bosque de Chaource ? 51 km ? nivel fácil. No se pierda: la iglesia Saint-Laurent del siglo XVI en Bouilly, el bosque de Crogny y la iglesia de los 3 santuarios en Isle-Aumont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité