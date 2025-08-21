Du pont noir au bélier Chavignon Aisne

Du pont noir au bélier A pieds

Place du village de Chavignon 02000 Chavignon Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Non loin du lac de Monampteuil, cette longue boucle vallonnée évolue entre le Pont Noir, brisé lors de la Seconde Guerre mondiale, et le Bélier, système hydraulique perpétuel qui remonte les eaux venues des pentes vers la ferme de la Malmaison. En chemin, n’hésitez pas à faire une pause aux Ateliers de l’Abeille une étape gourmande et pleine de surprises dans le monde merveilleux du miel !

English :

Not far from the lake of Monampteuil, this long undulating loop evolves between the Pont Noir, broken during the Second World War, and the Aries, a perpetual hydraulic system that carries water from the slopes up to the Malmaison farm. Along the way, don’t hesitate to take a break at the Ateliers de l’Abeille: a gourmet stopover full of surprises in the wonderful world of honey!

Deutsch :

Unweit des Sees von Monampteuil verläuft dieser lange, hügelige Rundweg zwischen der im Zweiten Weltkrieg zerbrochenen Schwarzen Brücke und dem Widder, einem immerwährenden Wassersystem, das das von den Hängen kommende Wasser zum Bauernhof Malmaison hinaufleitet. Legen Sie unterwegs eine Pause bei den Ateliers de l’Abeille ein: ein leckerer Zwischenstopp voller Überraschungen in der wunderbaren Welt des Honigs!

Italiano :

Non lontano dal lago di Monampteuil, questo lungo anello collinare si sviluppa tra il Ponte Nero, interrotto durante la Seconda Guerra Mondiale, e il Bélier, un sistema idraulico perpetuo che porta l’acqua dai pendii alla fattoria Malmaison. Durante il tragitto, non esitate a fare una pausa presso gli Ateliers de l’Abeille: una tappa gastronomica ricca di sorprese nel meraviglioso mondo del miele!

Español :

No lejos del lago de Monampteuil, este largo bucle de colinas evoluciona entre el Puente Negro, roto durante la Segunda Guerra Mundial, y el Bélier, un sistema hidráulico perpetuo que lleva el agua de las laderas a la granja de Malmaison. Por el camino, no dude en hacer una pausa en los Ateliers de l’Abeille: ¡una parada gastronómica llena de sorpresas en el maravilloso mundo de la miel!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme