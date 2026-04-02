Du Rhône au Rhin De Kunheim à Artzenheim Kunheim Haut-Rhin

Du Rhône au Rhin De Kunheim à Artzenheim

Du Rhône au Rhin De Kunheim à Artzenheim 68320 Kunheim Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Sur ce petit parcours vous aurez l’occasion de longer le canal du Rhône au Rhin à travers la forêt. A faire idéalement en famille, il vous permettra également de passer à travers différents villages, et de faire une halte sur des tables à pic Nic…

http://www.visitalsacerhinbrisach.com/ +33 3 89 72 56 66

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English :

On this short route, you can follow the Rhone-Rhine canal through the forest. Ideal for families, it will also take you through various villages, stopping off at Nic picnic tables…

Deutsch :

Auf dieser kurzen Strecke haben Sie die Möglichkeit, durch den Wald am Rhône-Rhein-Kanal entlang zu wandern. Der Weg ist ideal für Familien und führt Sie durch verschiedene Dörfer, wo Sie an einem Picknicktisch Halt machen können.

Italiano :

Questo breve percorso si snoda lungo il canale Rodano-Reno attraverso la foresta. Ideale per le famiglie, attraversa anche alcuni villaggi, con soste ai tavoli da picnic Nic Nic…

Español :

Esta corta ruta le llevará a lo largo del canal Ródano-Rin a través del bosque. Ideal para familias, también le llevará a través de una serie de pueblos, parando en las mesas de picnic Nic Nic…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-18 par Système d’informations touristique Alsace