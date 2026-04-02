Du Rhône au Rhin, Partie Nord De Neuf-Brisach à Artzenheim Neuf-Brisach Haut-Rhin

Du Rhône au Rhin, Partie Nord De Neuf-Brisach à Artzenheim

Du Rhône au Rhin, Partie Nord De Neuf-Brisach à Artzenheim 6 Place d’Armes 68600 Neuf-Brisach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 31000.0 Tarif :

Sur ce parcours vous aurez l’occasion de longer le canal du Rhône au Rhin à travers la forêt, vous

traverserez également différents villages et pourrez faire une pause au restaurant la Coccinelle un des

principaux points d’attraction de cet itinéraire.

http://www.visitalsacerhinbrisach.com/ +33 3 89 72 56 66

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English :

On this route, you will follow the Rhone-Rhine canal through the forest

villages and stop off at the La Coccinelle restaurant, one of the main points of

one of the main attractions on this route.

Deutsch :

Auf dieser Strecke haben Sie die Gelegenheit, dem Rhein-Rhône-Kanal durch den Wald zu folgen

sie kommen durch verschiedene Dörfer und können eine Pause im Restaurant La Coccinelle machen, einem der wichtigsten Orte auf der Route

hier können Sie eine Pause einlegen und das Restaurant Coccinette besuchen, das ein wichtiger Anziehungspunkt auf dieser Route ist.

Italiano :

Lungo questo percorso, seguirete il canale Rodano-Reno attraverso la foresta, attraverserete vari villaggi e farete una pausa al ristorante La Coccinelle , uno dei più famosi di Francia

villaggi e sosta al ristorante La Coccinelle , una delle principali attrazioni di questo itinerario

una delle principali attrazioni di questo percorso.

Español :

En esta ruta, seguirá el canal Ródano-Rin a través del bosque, pasará por varios pueblos y hará una parada en el restaurante La Coccinelle , uno de los más famosos de Francia

pueblos y hará una parada en el restaurante La Coccinelle , una de las principales atracciones de esta

una de las principales atracciones de esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-18 par Système d’informations touristique Alsace