Du Rhône au Rhin, Partie Sud D’Hirtzfelden à Ottmarsheim Hirtzfelden Haut-Rhin
Du Rhône au Rhin, Partie Sud D’Hirtzfelden à Ottmarsheim Hirtzfelden Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Du Rhône au Rhin, Partie Sud D’Hirtzfelden à Ottmarsheim
Du Rhône au Rhin, Partie Sud D’Hirtzfelden à Ottmarsheim 68740 Hirtzfelden Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 45000.0 Tarif :
Durant ce parcours, vous aurez l’occasion de traverser la forêt de la Hardt, qui met en vie une faune et une flore riches et variées, notamment grâce au canal du Rhône au Rhin. La Maison de la nature accueille petits et grands pour sensibiliser et faire découvrir la nature qui nous entoure. Un arrêt à mi-chemin à l’Abbatiale d’Ottmarsheim, un joyau de l’architecture romane du XIème siècle.
http://www.visitalsacerhinbrisach.com/ +33 3 89 72 56 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Along the way, you’ll pass through the Hardt forest, home to a rich variety of flora and fauna, thanks in particular to the Rhone-Rhine canal. The Maison de la Nature (Nature Centre) welcomes young and old to help them discover and learn more about the natural world around them. A mid-way stop at the Abbatiale d’Ottmarsheim, a jewel of 11th-century Romanesque architecture.
Deutsch :
Auf dieser Strecke haben Sie die Gelegenheit, den Hardtwald zu durchqueren, der eine reiche und vielfältige Flora und Fauna beherbergt, was vor allem dem Rhône-Rhein-Kanal zu verdanken ist. Das Haus der Natur empfängt Groß und Klein, um das Bewusstsein für die Natur, die uns umgibt, zu schärfen und sie zu entdecken. Ein Halt auf halbem Weg an der Abteikirche von Ottmarsheim, einem Juwel der romanischen Architektur aus dem 11.
Italiano :
Lungo il percorso si attraversa la foresta di Hardt, che ospita una ricca varietà di flora e fauna, grazie soprattutto al canale del Rodano-Reno. La Maison de la Nature (Centro della natura) accoglie grandi e piccini per aiutarli a scoprire e conoscere meglio il mondo naturale che li circonda. A metà percorso si trova la chiesa abbaziale di Ottmarsheim, un gioiello di architettura romanica dell’XI secolo.
Español :
Por el camino, atravesará el bosque de Hardt, hogar de una rica variedad de flora y fauna, gracias sobre todo al canal Ródano-Rin. La Maison de la Nature (Casa de la Naturaleza) acoge a pequeños y mayores para ayudarles a descubrir y aprender más sobre el mundo natural que les rodea. Una parada a mitad de camino es la iglesia abacial de Ottmarsheim, joya de la arquitectura románica del siglo XI.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-30 par Système d’informations touristique Alsace
