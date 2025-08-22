Du val de Besbre au val de Loire Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier

Du val de Besbre au val de Loire

Du val de Besbre au val de Loire Chemin des Percières 03290 Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce beau circuit de 112 kilomètres pour 565 mètres de dénivelé débute à Dompierre et remonte la rivière Besbre jusqu’à Lapalisse de château en château.

English :

This beautiful 112-kilometre circuit, with a 565-metre ascent, starts in Dompierre and winds its way up the Besbre river to Lapalisse, from castle to castle.

Deutsch :

Diese schöne Strecke von 112 Kilometern und 565 Höhenmetern beginnt in Dompierre und führt den Fluss Besbre hinauf bis Lapalisse von Schloss zu Schloss.

Italiano :

Questo bellissimo percorso di 112 chilometri, con una salita di 565 metri, parte da Dompierre e si snoda lungo il fiume Besbre fino a Lapalisse, passando per un castello dopo l’altro.

Español :

Esta hermosa ruta de 112 kilómetros, con una ascensión de 565 metros, comienza en Dompierre y remonta el río Besbre hasta Lapalisse, pasando por un castillo tras otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme