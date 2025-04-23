Du Val Saint-Pierre à la Paix Notre-Dame Bosmont-sur-Serre Aisne
Durée : 180 Distance : 22000.0 Tarif :
Ouvert sur la Thiérache, ce circuit dispense de beaux paysages forestiers, bocagers et céréaliers. La ferme isolée de Bélimont marque le terme d’une montée progressive, avant le couvert arboré de la forêt du Val Saint-Pierre. Roulant vers le sud, le parcours occasionne des vues sur la forêt, les plateaux du Laonnois et les bourgs nichés au creux de la vallée de la Serre.
English : Du Val Saint-Pierre à la Paix Notre-Dame
Open on the Thiérache river, this circuit offers beautiful forest, hedged farmland and cereal-growing landscapes. The isolated farm of Bélimont marks the end of a gradual ascent, before the tree cover of the Val Saint-Pierre forest. Driving south, the route offers views of the forest, the Laonnois plateaux and the villages nestled in the hollow of the Serre valley.
Deutsch : Du Val Saint-Pierre à la Paix Notre-Dame
Diese Route öffnet sich zur Thiérache hin und bietet schöne Wald-, Hecken- und Getreidelandschaften. Der abgelegene Bauernhof von Bélimont markiert das Ende eines allmählichen Anstiegs, bevor der Wald von Val Saint-Pierre mit Bäumen bedeckt ist. In südlicher Richtung bietet die Strecke Ausblicke auf den Wald, die Hochebenen von Laonnois und die im Tal der Serre gelegenen Dörfer.
Italiano :
Aperto alla Thiérache, questo percorso offre splendidi paesaggi di boschi, siepi e cereali. La fattoria isolata di Bélimont segna la fine di una salita graduale, prima della foresta alberata della Val Saint-Pierre. In direzione sud, il percorso offre una vista sulla foresta, sugli altipiani del Laonnois e sui villaggi incastonati nella conca della valle della Serre.
Español : Du Val Saint-Pierre à la Paix Notre-Dame
Abierta al Thiérache, esta ruta ofrece hermosos paisajes de bosques, setos y cereales. La granja aislada de Bélimont marca el final de un ascenso gradual, antes del bosque arbolado de Val Saint-Pierre. En dirección al sur, la ruta ofrece vistas del bosque, las mesetas del Laonnois y los pueblos enclavados en la hondonada del valle de la Serre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France