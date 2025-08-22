Du village à la forêt et au temple caché Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise
Du village à la forêt et au temple caché Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise vendredi 1 mai 2026.
Du village à la forêt et au temple caché A pieds Facile
Du village à la forêt et au temple caché Place de l’Église 60810 Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise Hauts-de-France
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Un itinéraire varié dans un village de toujours, une forêt majestueuse et un temple Gallo-Romain. Une balade dans le temps !
Facile
English : Du village à la forêt et au temple caché
A varied itinerary through a traditional village, a majestic forest and a Gallo-Roman temple. A walk through time!
Deutsch : Du village à la forêt et au temple caché
Eine abwechslungsreiche Route durch ein Dorf, in dem es schon immer so war, einen majestätischen Wald und einen gallo-römischen Tempel. Ein Spaziergang durch die Zeit!
Italiano :
Un itinerario vario che attraversa un villaggio tradizionale, una foresta maestosa e un tempio gallo-romano. Una passeggiata nel tempo!
Español : Du village à la forêt et au temple caché
Un itinerario variado por un pueblo tradicional, un bosque majestuoso y un templo galo-romano. ¡Un paseo a través del tiempo!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France