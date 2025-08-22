Du village à la forêt et au temple caché Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise

Du village à la forêt et au temple caché A pieds Facile

Du village à la forêt et au temple caché Place de l’Église 60810 Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Un itinéraire varié dans un village de toujours, une forêt majestueuse et un temple Gallo-Romain. Une balade dans le temps !

Facile

English : Du village à la forêt et au temple caché

A varied itinerary through a traditional village, a majestic forest and a Gallo-Roman temple. A walk through time!

Deutsch : Du village à la forêt et au temple caché

Eine abwechslungsreiche Route durch ein Dorf, in dem es schon immer so war, einen majestätischen Wald und einen gallo-römischen Tempel. Ein Spaziergang durch die Zeit!

Italiano :

Un itinerario vario che attraversa un villaggio tradizionale, una foresta maestosa e un tempio gallo-romano. Una passeggiata nel tempo!

Español : Du village à la forêt et au temple caché

Un itinerario variado por un pueblo tradicional, un bosque majestuoso y un templo galo-romano. ¡Un paseo a través del tiempo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France