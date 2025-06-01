Ducey < > Le Mont Saint-Michel Ducey-Les Chéris Manche

Ducey < > Le Mont Saint-Michel Ducey-Les Chéris Manche vendredi 1 août 2025.

Ducey < > Le Mont Saint-Michel

Ducey < > Le Mont Saint-Michel 50220 Ducey-Les Chéris Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 31000.0 Tarif :

Étape commune à la Vélomaritime, la Véloscénie et la Vélo WestNormandy.

A partir de Ducey, vous rejoindrez l’embouchure de la Sée et de la Sélune jusqu’à Pontaubault, où vous quitterez la voie verte. Vous emprunterez ensuite des petites routes départementales à faible circulation offrant des points de vue uniques sur la Baie et le Mont Saint-Michel qui sont classés par l’UNESCO depuis 1979 au patrimoine mondial de l’Humanité. Ses paysages diversifiés (estran, herbus…) vous feront voyager dans des univers différents.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/plages-du-debarquement-mont-st-michel

English : Ducey < > Le Mont Saint-Michel

Stage common to the Vélomaritime, the Véloscénie and the Vélo WestNormandy.

From Ducey, you will follow the mouth of the Sée and Sélune rivers to Pontaubault, where you will leave the greenway. You will then take small departmental roads with little traffic offering unique views of the Bay and the Mont Saint-Michel which have been classified by UNESCO as a World Heritage Site since 1979. Its diversified landscapes (foreshore, grasslands…) will make you travel in different universes.

Deutsch :

Gemeinsame Etappe der Vélomaritime, der Véloscénie und der Vélo WestNormandy.

Von Ducey aus fahren Sie entlang der Mündung der Flüsse Sée und Sélune bis nach Pontaubault, wo Sie den Grünen Weg verlassen. Sie fahren dann über kleine, verkehrsarme Landstraßen mit einzigartigen Ausblicken auf die Bucht und den Mont Saint-Michel, die seit 1979 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Seine vielfältigen Landschaften (Ester, Grasland…) lassen Sie in verschiedene Welten reisen.

Italiano :

Si tratta di una tappa comune per il Vélomaritime, il Véloscénie e il Vélo WestNormandy.

Da Ducey si seguono le foci dei fiumi Sée e Sélune fino a Pontaubault, dove si lascia la Greenway. Si percorrono poi piccole strade dipartimentali poco trafficate che offrono viste uniche sulla baia e sul Mont Saint-Michel, classificato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dal 1979. I suoi paesaggi diversificati (battigia, praterie…) vi porteranno in un viaggio attraverso mondi diversi.

Español :

Es una etapa común para el Vélomaritime, Véloscénie y Vélo WestNormandy.

Desde Ducey, seguirá la desembocadura de los ríos Sée y Sélune hasta Pontaubault, donde abandonará la Vía Verde. A continuación, tomará pequeñas carreteras departamentales con poco tráfico que ofrecen vistas únicas de la bahía y del Monte Saint-Michel, clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Sus paisajes diversificados (playa, praderas…) le harán viajar por mundos diferentes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme