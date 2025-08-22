Duel des seigneurs de Pouzy et du Veurdre Pouzy-Mésangy Allier

Duel des seigneurs de Pouzy et du Veurdre

Duel des seigneurs de Pouzy et du Veurdre Le bourg 03320 Pouzy-Mésangy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous invite à découvrir , nichés dans leur écrin de verdure, les beaux châteaux de styles et d’époques différentes du Veurdre et de Pouzy-Mésangy.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The duel of the lords from Pouzy and Le Veurdre

This loop invits you to discover the different style and period of the beautiful castles hidden in the greenery countryside of le Veurdre and Pouzy-Mésangy.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie dazu ein, die schönen Schlösser aus verschiedenen Epochen und Stilen in Le Veurdre und Pouzy-Mésangy zu entdecken, die in einer grünen Umgebung liegen.

Italiano :

Questo anello vi invita a scoprire gli splendidi castelli di Le Veurdre e Pouzy-Mésangy, immersi nel verde.

Español :

Este bucle le invita a descubrir los hermosos castillos de Le Veurdre y Pouzy-Mésangy, enclavados en su verde entorno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme