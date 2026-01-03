Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris

À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.

Informations Durée : 1h30.

Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans) pendant les vacances de février.

Le lundi 02 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

