Itinéraire d’une femme pas rangée Salle Galaxie Bezannes
vendredi 22 octobre 2027 · Salle Galaxie · Bezannes
Informations pratiques
Bezannes
Itinéraire d’une femme pas rangée
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-22 19:00:00
fin : 2027-10-22 23:00:00
Date(s) :
2027-10-22
Tout public
Une femme. Un voyage. Des histoires…
Préparez-vous pour un tourbillon d’émotions où les mots sont à l’honneur !
Du rire aux larmes, un spectacle de paroles et musique live.
Des récits crus ou tendres, sans tabou : vie conjugale, jalousie, sexualité, vieillesse, harcèlement, maladie… Des anecdotes, des confidences, et un grain de folie XXL… .
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est
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English : Itinéraire d’une femme pas rangée
L’événement Itinéraire d’une femme pas rangée Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne
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