Itinéraire d’une femme pas rangée Salle Galaxie Bezannes

Informations pratiques

Bezannes

Itinéraire d’une femme pas rangée

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-22 19:00:00

fin : 2027-10-22 23:00:00

Date(s) :

2027-10-22

Tout public

Une femme. Un voyage. Des histoires…

Préparez-vous pour un tourbillon d’émotions où les mots sont à l’honneur !

Du rire aux larmes, un spectacle de paroles et musique live.

Des récits crus ou tendres, sans tabou : vie conjugale, jalousie, sexualité, vieillesse, harcèlement, maladie… Des anecdotes, des confidences, et un grain de folie XXL… .

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est

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English : Itinéraire d’une femme pas rangée

L’événement Itinéraire d’une femme pas rangée Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne