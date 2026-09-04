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AGENDA · Bezannes

Itinéraire d’une femme pas rangée Salle Galaxie Bezannes

vendredi 22 octobre 2027 · Salle Galaxie · Bezannes

Informations pratiques

Début
vendredi 22 octobre 2027
Fin
samedi 23 octobre 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Galaxie
Adresse
5 Rue des Têtes de Fer
Ville
51430 Bezannes
Département
Marne
Tarif
10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Bezannes

Itinéraire d’une femme pas rangée

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-22 19:00:00
fin : 2027-10-22 23:00:00

Date(s) :
2027-10-22

Tout public
Une femme. Un voyage. Des histoires…
Préparez-vous pour un tourbillon d’émotions où les mots sont à l’honneur !
Du rire aux larmes, un spectacle de paroles et musique live.
Des récits crus ou tendres, sans tabou : vie conjugale, jalousie, sexualité, vieillesse, harcèlement, maladie… Des anecdotes, des confidences, et un grain de folie XXL…   .

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est  

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English : Itinéraire d’une femme pas rangée

L’événement Itinéraire d’une femme pas rangée Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne

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