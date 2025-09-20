Itinéraire d’une pensée par Reine C. lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. Rousset

Itinéraire d’une pensée par Reine C. 20 et 21 septembre lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition retraçant le cheminement de la pensée, d’un graveur qui a développé depuis de nombreuses années le traitement numérique de l’image avec comme support et connaissance le métier du graveur. La superposition des traces tels des palimpsestes laisse émerger un monde cosmique, minéral ou plus naturel qui amène à la projection de celle ou celui qui regarde. N’est ce pas une des fonctions de la représentation?

Digigraphies sur support Hahnemühle 350 G.

lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. 320 Av. Victor Peisson 13790 Rousset Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Chapelle du Calvaire 1867. Chapelle restaurée depuis 1995. Création des vitraux: Genèse en 2002 par Reine COLIN, artiste. Label Fondation du Patrimoine en 2014. L’association INDEX, dont c’est le siège produit environ 3 ou 4 manifestations culturelles par an, dont un cycle sur les estampes: « Estampes en mai ». 9e exposition en 2016. Chapelle passée du Cultuel au Culturel. ©RC D7N puis CD 57B enfin Av. V. Peisson

©Reine Colin