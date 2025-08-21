D’une vallée à l’autre Monthenault Aisne

D’une vallée à l’autre En VTT

D’une vallée à l’autre Du centre VTT à Monthenault 02860 Monthenault Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit destiné à des vététistes confirmés passe par les creuttes de la Ferme des Carrières et par la Ferme du Château de Presles, où subsistent des vestiges du 13ème siècle. Après Lierval, le tracé devient plus sauvage, avec des difficultés ponctuelles.

English :

This route, designed for experienced mountain bikers, takes in the creuttes of Ferme des Carrières and the Château de Presles farm, where 13th-century remains can still be seen. After Lierval, the route becomes wilder, with occasional difficulties.

Deutsch :

Diese für erfahrene Mountainbiker gedachte Strecke führt durch die Krater der Ferme des Carrières und die Ferme du Château de Presles, wo noch Überreste aus dem 13. Nach Lierval wird die Strecke wilder, mit gelegentlichen Schwierigkeiten.

Italiano :

Questo percorso, pensato per gli appassionati di mountain bike esperti, comprende i crepacci della Ferme des Carrières e la fattoria Château de Presles, dove sono ancora visibili i resti del XIII secolo. Dopo Lierval, il percorso diventa più selvaggio, con difficoltà occasionali.

Español :

Esta ruta, diseñada para ciclistas de montaña experimentados, recorre las grietas de la Ferme des Carrières y la granja del Château de Presles, donde aún pueden verse restos del siglo XIII. Después de Lierval, la ruta se vuelve más agreste, con dificultades ocasionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme