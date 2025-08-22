E-Spot Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Savoie
E-Spot Champagny-en-Vanoise Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Avec votre VTT électrique, venez à Champagny-le-Haut profiter d’un espace ludique au sein du parcours aventure.
https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55
English : E-Spot Champagny-en-Vanoise
With your electric mountain bike, come to Champagny-le-Haut and enjoy the fun of the adventure trail.
Deutsch : E-Spot Champagny-en-Vanoise
Kommen Sie mit Ihrem Elektro-Mountainbike nach Champagny-le-Haut und genießen Sie den Spaß auf dem Abenteuerparcours.
Italiano :
Venite a Champagny-le-Haut con la vostra mountain bike elettrica e godetevi un’area di divertimento sul percorso avventura.
Español :
Venga a Champagny-le-Haut con su bicicleta eléctrica de montaña y disfrute de una zona de diversión en el sendero de aventura.
