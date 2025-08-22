Echappée au coeur du Massif entre forêts et vignobles Mancey Saône-et-Loire

Echappée au coeur du Massif entre forêts et vignobles En VTT assistance électrique Difficile

Durée : Distance : 20400.0 Tarif :

Ce circuit VTT, s’élançant de Mancey, vous invite à explorer les sentiers sinueux des forêts de la région. Pédalez au cœur de la nature, traversez de paisibles villages et admirez les vignes à perte de vue.

English :

This mountain bike circuit, starting from Mancey, invites you to explore the winding trails of the region?s forests. Pedal through the heart of nature, pass through peaceful villages and admire vineyards as far as the eye can see.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour beginnt in Mancey und lädt Sie dazu ein, die kurvenreichen Pfade durch die Wälder der Region zu erkunden. Radeln Sie durch die Natur, durchqueren Sie friedliche Dörfer und bewundern Sie die endlosen Weinberge.

Italiano :

Questo circuito per mountain bike, con partenza da Mancey, vi invita a esplorare i sentieri tortuosi attraverso le foreste della regione. Pedalate nel cuore della natura, attraversando villaggi tranquilli e ammirando i vigneti a perdita d’occhio.

Español :

Este circuito de bicicleta de montaña, con salida en Mancey, le invita a explorar los sinuosos senderos que atraviesan los bosques de la región. Pedalea por el corazón de la naturaleza, pasando por pueblos tranquilos y admirando los viñedos hasta donde alcanza la vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data