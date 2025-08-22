Ecobalade entre canal et prairies humides Méry-sur-Cher Cher

Ecobalade entre canal et prairies humides A pieds

Ecobalade entre canal et prairies humides 18100 Méry-sur-Cher Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 3200.0 Tarif :

Vous découvrirez une mosaïque de milieux façonnés par la main de l’homme. Vous cheminerez le long du Canal de Berry, en bordure de prairies humides et à travers quelques champs cultivés pour découvrir la biodiversité de ces différents paysages.

http://www.sologne-nature.org/ +33 2 54 76 27 18

English :

You will discover a mosaic of man-made environments. You will walk along the Canal de Berry, on the edge of wet meadows and through some cultivated fields to discover the biodiversity of these different landscapes.

Deutsch :

Sie werden ein Mosaik von Lebensräumen entdecken, die von Menschenhand geformt wurden. Sie wandern entlang des Canal de Berry, am Rande von Feuchtwiesen und durch einige bewirtschaftete Felder, um die Biodiversität dieser verschiedenen Landschaften zu entdecken.

Italiano :

Scoprirete un mosaico di ambienti modellati dalla mano dell’uomo. Camminerete lungo il Canal de Berry, ai margini di prati umidi e attraverso alcuni campi coltivati per scoprire la biodiversità di questi diversi paesaggi.

Español :

Descubrirá un mosaico de entornos moldeados por la mano del hombre. Caminará a lo largo del Canal de Berry, a lo largo del borde de los prados húmedos y a través de algunos campos cultivados para descubrir la biodiversidad de estos diferentes paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire