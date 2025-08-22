École de Ski Français Lamoura Lamoura Jura

École de Ski Français Lamoura

École de Ski Français Lamoura 3430 route de Prémanon 39310 Lamoura Jura Bourgogne-Franche-Comté

Ski alpin, surf, télémark, ski de fond, biathlon, raquettes, handi-ski.

Du 1er décembre au 15 avril.

Jardin d’enfant à partir de 3 ans.

http://www.esf-lamoura.fr/ +33 3 84 41 20 41

English : École de Ski Français Lamoura

Alpine skiing, surfing, telemark, cross-country skiing, biathlon, snowshoeing, handi-skiing.

From December 1st to April 15th.

Kindergarten from 3 years old.

Deutsch : École de Ski Français Lamoura

Alpinski, Surfen, Telemark, Langlauf, Biathlon, Schneeschuhwandern, Handi-Ski.

Vom 1. Dezember bis zum 15. April.

Kindergarten ab 3 Jahren.

Italiano :

Sci alpino, snowboard, telemark, sci di fondo, biathlon, racchette da neve, sci a mano.

Dal 1° dicembre al 15 aprile.

Scuola materna a partire dai 3 anni.

Español :

Esquí alpino, snowboard, telemark, esquí de fondo, biatlón, raquetas de nieve, esquí manual.

Del 1 de diciembre al 15 de abril.

Jardín de infancia a partir de 3 años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data