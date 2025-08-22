École de Ski Français Lamoura Lamoura Jura
École de Ski Français Lamoura
École de Ski Français Lamoura 3430 route de Prémanon 39310 Lamoura Jura Bourgogne-Franche-Comté
Ski alpin, surf, télémark, ski de fond, biathlon, raquettes, handi-ski.
Du 1er décembre au 15 avril.
Jardin d’enfant à partir de 3 ans.
http://www.esf-lamoura.fr/ +33 3 84 41 20 41
English : École de Ski Français Lamoura
Alpine skiing, surfing, telemark, cross-country skiing, biathlon, snowshoeing, handi-skiing.
From December 1st to April 15th.
Kindergarten from 3 years old.
Deutsch : École de Ski Français Lamoura
Alpinski, Surfen, Telemark, Langlauf, Biathlon, Schneeschuhwandern, Handi-Ski.
Vom 1. Dezember bis zum 15. April.
Kindergarten ab 3 Jahren.
Italiano :
Sci alpino, snowboard, telemark, sci di fondo, biathlon, racchette da neve, sci a mano.
Dal 1° dicembre al 15 aprile.
Scuola materna a partire dai 3 anni.
Español :
Esquí alpino, snowboard, telemark, esquí de fondo, biatlón, raquetas de nieve, esquí manual.
Del 1 de diciembre al 15 de abril.
Jardín de infancia a partir de 3 años.
