Ecole d’équitation Laureen Dubarry Génébrières Tarn-et-Garonne

Ecole d’équitation Laureen Dubarry 860 rte Vc 13, Route de Courondes Raynauds 82230 Génébrières Tarn-et-Garonne Occitanie

Le centre équestre , situé en pleine nature, vous propose de pratiquer une équitation de qualité dans un site dédié, dans le respect de l’environnement, avec des valeurs de soin et d’attention aux chevaux et aux poneys.

https://ecoledequitationdubarry.site-solocal.com/#MainAnchor +33 5 63 30 41 10

English : Laureen Dubarry Riding School

The equestrian center, located in the middle of nature, offers you the opportunity to practice quality horseback riding in a dedicated site, in the respect of the environment, with values of care and attention to horses and ponies.

Deutsch :

Das Reitzentrum , das sich inmitten der Natur befindet, bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einem dafür vorgesehenen Gelände qualitativ hochwertiges Reiten zu praktizieren, wobei die Umwelt respektiert wird und die Werte der Pflege und Aufmerksamkeit gegenüber Pferden und Ponys im Vordergrund stehen.

Italiano :

Il centro ippico, situato nel cuore della campagna, offre la possibilità di praticare l’equitazione di qualità in un sito dedicato, nel rispetto dell’ambiente e dei valori di cura e attenzione per cavalli e pony.

Español : Escuela de equitación Laureen Dubarry

El centro ecuestre, situado en plena naturaleza, le ofrece la oportunidad de practicar la equitación de calidad en un sitio dedicado, respetando el medio ambiente, con valores de cuidado y atención a los caballos y ponis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-20 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme