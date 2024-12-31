École du Ski Francais Mouthe Doubs

École du Ski Francais Mouthe Doubs

École du Ski Francais

École du Ski Francais Lieu dit La Source du Doubs, Chalet des téléskis 25240 Mouthe Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Cours collectifs, leçons particulières

– Ski de fond, ski alpin , raquettes, télémark…

Encadrement ski Handicap

– Guide pour non et mal voyant

http://www.esfmouthe.com/ +33 6 08 22 67 66

English : École du Ski Francais

Group lessons, private lessons:

– Cross-country skiing, downhill skiing, snowshoeing, telemark…

Handicap ski supervision:

– Guide for blind and visually impaired

Deutsch : École du Ski Francais

Gruppenkurse, Einzelunterricht

– Langlauf, Alpinski , Schneeschuhwandern, Telemark…

Betreuung Ski Handicap

– Führer für Blinde und Sehbehinderte

Italiano :

Lezioni di gruppo, lezioni private:

– Sci di fondo, sci alpino, racchette da neve, telemark…

Supervisione sciistica per disabili:

– Guida per non vedenti e ipovedenti

Español :

Clases en grupo, clases particulares:

– Esquí de fondo, esquí alpino, raquetas de nieve, telemark…

Supervisión de esquí para discapacitados

– Guía para ciegos y deficientes visuales

