École du Ski Francais Mouthe Doubs
École du Ski Francais Mouthe Doubs vendredi 1 août 2025.
École du Ski Francais
École du Ski Francais Lieu dit La Source du Doubs, Chalet des téléskis 25240 Mouthe Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Cours collectifs, leçons particulières
– Ski de fond, ski alpin , raquettes, télémark…
Encadrement ski Handicap
– Guide pour non et mal voyant
http://www.esfmouthe.com/ +33 6 08 22 67 66
English : École du Ski Francais
Group lessons, private lessons:
– Cross-country skiing, downhill skiing, snowshoeing, telemark…
Handicap ski supervision:
– Guide for blind and visually impaired
Deutsch : École du Ski Francais
Gruppenkurse, Einzelunterricht
– Langlauf, Alpinski , Schneeschuhwandern, Telemark…
Betreuung Ski Handicap
– Führer für Blinde und Sehbehinderte
Italiano :
Lezioni di gruppo, lezioni private:
– Sci di fondo, sci alpino, racchette da neve, telemark…
Supervisione sciistica per disabili:
– Guida per non vedenti e ipovedenti
Español :
Clases en grupo, clases particulares:
– Esquí de fondo, esquí alpino, raquetas de nieve, telemark…
Supervisión de esquí para discapacitados
– Guía para ciegos y deficientes visuales
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data