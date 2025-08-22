Ecole VTT MCF Métabief Métabief Doubs

Ecole VTT MCF Métabief

Ecole VTT MCF Métabief 6 Place Xavier Authier 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

L’école VTT MCF de Métabief est ouverte toute l’année pour vous enseigner les bases ou les perfectionnements du pilotage à la montagne.

http://www.horizons-jura.fr/ +33 6 42 02 94 47

English : Ecole VTT MCF Métabief

The MCF mountain bike school in Métabief is open all year round to teach you the basics or perfect your riding skills in the mountains.

Deutsch : Ecole VTT MCF Métabief

Die Mountainbike-Schule MCF in Métabief ist das ganze Jahr über geöffnet, um Ihnen die Grundlagen oder die Perfektionierung des Fahrens in den Ber…

Italiano :

La scuola di mountain bike MCF di Métabief è aperta tutto l’anno per insegnarvi le basi o perfezionare le vostre abilità in montagna.

Español :

La escuela de bicicleta de montaña MCF de Métabief está abierta todo el año para enseñarle los fundamentos o perfeccionar sus habilidades en la montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data