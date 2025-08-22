Eglises et marais de la Taute Randonnée Auxais Manche

Eglises et marais de la Taute Randonnée

Eglises et marais de la Taute Randonnée 50500 Auxais Manche Normandie

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Profitez de la quiétude des marais où les habitats traditionnels et modernes se mêlent. Sur le parcours découvrez la Cathédrale des Rotz , l’ancienne église d’Auxais qui fut détruite en 1944.

English : Eglises et marais de la Taute Randonnée

Enjoy the peace and quiet of the marshes, where traditional and modern dwellings mingle. Along the way, discover the Cathédrale des Rotz , the former church of Auxais which was destroyed in 1944.

Deutsch :

Genießen Sie die Ruhe der Sümpfe, in denen sich traditionelle und moderne Siedlungen vermischen. Entdecken Sie auf der Strecke die Cathédrale des Rotz , die ehemalige Kirche von Auxais, die 1944 zerstört wurde.

Italiano :

Godetevi la pace e la tranquillità delle paludi, dove si fondono abitazioni tradizionali e moderne. Lungo il percorso, scoprite la Cathédrale des Rotz , l’antica chiesa di Auxais distrutta nel 1944.

Español :

Disfrute de la tranquilidad de las marismas, donde se mezclan viviendas tradicionales y modernas. Por el camino, descubra la Cathédrale des Rotz , la antigua iglesia de Auxais destruida en 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme