En bord de Loire entre les quais de Cosne et la ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

En bord de Loire entre les quais de Cosne et la ferme du Port Aubry A pieds Facile

En bord de Loire entre les quais de Cosne et la ferme du Port Aubry 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Laissez les quais derrière vous pour partir à la découverte des belles villas puis des bords de Loire plus sauvages. Tout au long de la route touristique, vous trouverez, à l’ombre, des tables de pique-nique. A ne pas manquer la montée sur l’ancien pont du chemin de fer pour une balade en Cyclorail et l’achat d’un Crottin de Chavignol à la ferme du Port Aubry.

Facile

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

Leave the quays behind and explore the beautiful villas and wilder banks of the Loire. All along the tourist route, you’ll find picnic tables in the shade. Don’t miss a ride on the Cyclorail over the old railroad bridge and a Crottin de Chavignol at the Port Aubry farm.

Deutsch :

Lassen Sie die Kais hinter sich, um die schönen Villen und dann die wilderen Ufer der Loire zu entdecken. Entlang der Touristenroute finden Sie im Schatten Picknicktische. Nicht zu verpassen: die Auffahrt auf die alte Eisenbahnbrücke für eine Fahrt mit der Cyclorail und den Kauf eines Crottin de Chavignol auf dem Bauernhof Port Aubry.

Italiano :

Lasciatevi alle spalle le banchine ed esplorate le splendide ville e le rive più selvagge della Loira. Lungo il percorso turistico troverete tavoli da picnic all’ombra. Non perdete l’occasione di fare un giro con la ciclorotaia sul vecchio ponte ferroviario e di acquistare un Crottin de Chavignol alla fattoria di Port Aubry.

Español :

Deje atrás los muelles y explore las hermosas villas y las riberas más salvajes del Loira. A lo largo de la ruta turística, encontrará mesas de picnic a la sombra. No se pierda la oportunidad de montar en el ciclorriel sobre el antiguo puente del ferrocarril y comprar un Crottin de Chavignol en la granja de Port Aubry.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data