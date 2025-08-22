En passant par la Benette La Framboisière Eure-et-Loir

En passant par la Benette A pieds

En passant par la Benette Chemin de l’Eglise 28250 La Framboisière Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Un itinéraire varié sur des petits sentiers sinueux et de larges lignes forestières au bord de plans d’eau. Une halte s’impose à l’étang de la Benette, site naturel protégé.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef69a65d2823/en-passant-par-la-benette

English :

A varied itinerary on small winding paths and wide forest lines along the edge of bodies of water. A stop at the pond of Benette, a protected natural site, is a must.

Deutsch :

Eine abwechslungsreiche Route auf kleinen, gewundenen Pfaden und breiten Waldlinien entlang von Gewässern. Ein Zwischenstopp lohnt sich am Étang de la Benette, einem Naturschutzgebiet.

Italiano :

Un itinerario vario su piccoli sentieri tortuosi e ampi tratti di bosco lungo il bordo degli specchi d’acqua. È d’obbligo una sosta allo stagno di Benette, sito naturale protetto.

Español :

Un itinerario variado por pequeños senderos sinuosos y amplias pistas forestales al borde de masas de agua. Parada obligada en el estanque de Benette, paraje natural protegido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire