En Quercy Blanc 5 jours à cheval Saint-Paul-Flaugnac Lot

En Quercy Blanc 5 jours à cheval

En Quercy Blanc 5 jours à cheval Ferme équestre Les Crins du Col 46170 Saint-Paul-Flaugnac Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 133000.0 Tarif :

En partant sur ce circuit, vous découvrirez le Quercy Blanc, territoire lotois typique de calcaire et pays de la truffe mais aussi la vallée du Vers et le Causse Central, l’incontournable Saint-Cirq-Lapopie surplombant le Lot, le chemin de halage… belles surprises !

https://www.gitesdecombelcau.fr/ +33 6 17 98 42 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this tour, you’ll discover the Quercy Blanc, a typical limestone region of the Lot and truffle country, as well as the Vers valley and the Causse Central, the unmissable Saint-Cirq-Lapopie overlooking the Lot, the towpath? and many other surprises!

Deutsch :

Auf dieser Tour entdecken Sie das Quercy Blanc, ein typisches Kalksteingebiet in Lot und das Land der Trüffel, aber auch das Tal des Vers und die Causse Central, das unumgängliche Saint-Cirq-Lapopie, das den Lot überragt, den Treidelpfad? schöne Überraschungen!

Italiano :

In questo tour scoprirete il Quercy Blanc, tipica regione calcarea del Lot e terra di tartufi, ma anche la valle del Vers e la Causse Central, l’imperdibile Saint-Cirq-Lapopie che domina il Lot, l’alzaia… vi aspettano molte sorprese!

Español :

En este recorrido, descubrirá el Quercy Blanco, región calcárea típica del Lot y país de la trufa, así como el valle del Vers y la Causse Central, la ineludible Saint-Cirq-Lapopie con vistas al Lot, el camino de sirga… ¡le esperan muchas sorpresas!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot