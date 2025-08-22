En selle pour Montrésor Montrésor Indre-et-Loire

En selle pour Montrésor A cheval

En selle pour Montrésor 43 Grande Rue 37460 Montrésor Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 105000.0 Tarif :

Au départ de Chemillé-sur-Indrois, vous partez à la découverte des trésors cachés du val d’Indrois, sur des chemins de campagne à l’écart des grands axes. La boucle est balisée dans les deux sens et peut donc être parcourue selon vos envies.

https://www.loches-valdeloire.com/ +33 2 47 92 70 71

English : In the saddle for Montresor

Starting out from Chemillé-sur-Indrois, you’ll discover the hidden treasures of the Val d’Indrois, on country lanes away from the main roads. The loop is signposted in both directions, so you can do as you please.

Deutsch : Im Sattel für Montresor

Von Chemillé-sur-Indrois aus können Sie die versteckten Schätze des Val d’Indrois auf Landwegen abseits der Hauptverkehrsstraßen entdecken. Der Rundweg ist in beide Richtungen markiert und kann daher nach Lust und Laune begangen werden.

Italiano :

Partendo da Chemillé-sur-Indrois, potrete esplorare i tesori nascosti della Val d’Indrois su sentieri di campagna lontani dalle strade principali. L’anello è segnalato in entrambe le direzioni, quindi potete percorrerlo in lungo o in largo a vostro piacimento.

Español : En la silla de Montresor

Partiendo de Chemillé-sur-Indrois, podrá explorar los tesoros ocultos del Valle de Indrois por caminos rurales alejados de las carreteras principales. El bucle está señalizado en ambas direcciones, por lo que puedes recorrerlo tanto como quieras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire