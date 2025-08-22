En vallée de l’Eure Lèves Eure-et-Loir

En vallée de l’Eure En VTT

En vallée de l’Eure Mairie 28300 Lèves Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 295 Distance : 43000.0 Tarif :

Au départ des portes de Chartres, découvrez la vallée de l’Eure du haut de ses coteaux. Profitez des panoramas sur la rivière, ses prairies et ses étangs. Et si l’envie vous viens, poursuivez votre chemin jusqu’à Maintenon pour passer sous son aqueduc et son château.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From just outside Chartres, discover the Eure valley from the top of its hills. Enjoy panoramic views of the river, meadows and ponds. And if you feel like it, continue on to Maintenon, passing under its aqueduct and château.

Deutsch :

Von den Toren von Chartres aus können Sie das Tal der Eure von den Hängen aus entdecken. Genießen Sie die Panoramablicke auf den Fluss, die Wiesen und die Teiche. Und wenn Sie Lust haben, fahren Sie weiter bis nach Maintenon und unter dem Aquädukt und dem Schloss hindurch.

Italiano :

Partendo dalle porte di Chartres, scoprite la valle dell’Eure dall’alto delle sue colline. Godetevi le viste panoramiche sul fiume, i suoi prati e i suoi stagni. E se ne avete voglia, proseguite fino a Maintenon per passare sotto il suo acquedotto e il suo castello.

Español :

Saliendo de las puertas de Chartres, descubra el valle del Eure desde lo alto de sus colinas. Disfrute de vistas panorámicas sobre el río, sus prados y sus estanques. Y si le apetece, continúe hasta Maintenon para pasar bajo su acueducto y su castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire