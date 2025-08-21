Enduro VTT Adret’Naline Hauteluce Savoie

Enduro VTT Adret’Naline

Enduro VTT Adret’Naline Chenavelle 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire descendant entre Les Saisies et Beaufort. Single track en forêt. Possibilité de retour gratuit en juillet août grâce aux navettes des lignes nature Beaufortain.

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Enduro MTB Adret’Naline

Descending route between Les Saisies and Beaufort. Single track in the forest. Possibility of free return in July August thanks to the shuttles of nature lines Beaufortain.

Deutsch :

Abwärtsstrecke zwischen Les Saisies und Beaufort. Single track im Wald. Kostenlose Rückfahrtmöglichkeit im Juli/August dank der Pendelbusse der Naturlinien Beaufortain.

Italiano :

Percorso discendente tra Les Saisies e Beaufort. Single track nella foresta. Possibilità di rientro gratuito a luglio agosto grazie alle navette delle linee naturalistiche Beaufortain.

Español :

Itinerario de descenso entre Les Saisies y Beaufort. Pista única en el bosque. Posibilidad de retorno gratuito en julio/agosto gracias a las lanzaderas de la línea de naturaleza de Beaufortain.

