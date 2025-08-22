Enduro VTT Bikette Hauteluce Savoie

Enduro VTT Bikette

Enduro VTT Bikette Sommet de Bisanne 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire Enduro reliant le sommet du Mont-Bisanne aux Saisies à Villard sur Doron. Single en forêt entre terre battue et racines. Très beau point de vue au départ.

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Enduro MTB Bikette

Enduro route linking the summit of Mont-Bisanne to Les Saisies in Villard sur Doron. Single in the forest between clay and roots. Very nice point of view at the beginning.

Deutsch :

Enduro-Route, die den Gipfel des Mont-Bisanne in Les Saisies mit Villard sur Doron verbindet. Single im Wald zwischen Schotter und Wurzeln. Sehr schöner Aussichtspunkt am Anfang.

Italiano :

Percorso di enduro che collega la cima del Mont-Bisanne a Les Saisies a Villard sur Doron. Singolo nella foresta tra argilla e radici. Ottimo punto di vista all’inizio.

Español :

Itinerario de enduro que une la cumbre del Mont-Bisanne en Les Saisies con Villard sur Doron. Solo en el bosque entre la tierra y las raíces. Muy buen punto de vista al principio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme