Enduro VTT Bikette Hauteluce Savoie
Enduro VTT Bikette Hauteluce Savoie vendredi 1 mai 2026.
Enduro VTT Bikette
Enduro VTT Bikette Sommet de Bisanne 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire Enduro reliant le sommet du Mont-Bisanne aux Saisies à Villard sur Doron. Single en forêt entre terre battue et racines. Très beau point de vue au départ.
https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30
English : Enduro MTB Bikette
Enduro route linking the summit of Mont-Bisanne to Les Saisies in Villard sur Doron. Single in the forest between clay and roots. Very nice point of view at the beginning.
Deutsch :
Enduro-Route, die den Gipfel des Mont-Bisanne in Les Saisies mit Villard sur Doron verbindet. Single im Wald zwischen Schotter und Wurzeln. Sehr schöner Aussichtspunkt am Anfang.
Italiano :
Percorso di enduro che collega la cima del Mont-Bisanne a Les Saisies a Villard sur Doron. Singolo nella foresta tra argilla e radici. Ottimo punto di vista all’inizio.
Español :
Itinerario de enduro que une la cumbre del Mont-Bisanne en Les Saisies con Villard sur Doron. Solo en el bosque entre la tierra y las raíces. Muy buen punto de vista al principio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme