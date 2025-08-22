Enduro VTT Dév’Albertville Hauteluce Savoie

Enduro VTT Dév’Albertville

Enduro VTT Dév’Albertville Sommet du Mont-Bisanne 73620 Hauteluce Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La plus longue descente du Beaufortain. Très variée, principalement en forêt elle propose tous les aspects d’un enduro inoubliable glisse sur single technique, vitesse sur single roulant, racines, virages serrés ou longues courbes…

https://www.lessaisies.com/ +33 4 79 38 90 30

English : Enduro MTB Dév’Albertville

The longest descent of Beaufortain. Very varied, mainly in the forest, it offers all aspects of an unforgettable enduro: slip on single technique, speed on single rolling, roots, tight turns or long curves …

Deutsch :

Die längste Abfahrt im Beaufortain. Sehr abwechslungsreich, hauptsächlich im Wald bietet sie alle Aspekte eines unvergesslichen Enduros: Gleiten auf technischen Singles, Geschwindigkeit auf rollenden Singles, Wurzeln, enge Kurven oder lange Bögen…

Italiano :

La discesa più lunga di Beaufortain. Molto vario, principalmente nella foresta, offre tutti gli aspetti di un enduro indimenticabile: slittamento su tecnica singola, velocità su rotolamento singolo, radici, curve strette o curve lunghe …

Español :

El descenso más largo del Beaufortain. Muy variado, principalmente en el bosque, ofrece todos los aspectos de un enduro inolvidable: deslizamiento en un sencillo técnico, velocidad en un sencillo rodante, raíces, curvas cerradas o largas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme