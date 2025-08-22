Enowood Domaine équestre de la Croix Sainte Marthe Mortcerf Seine-et-Marne

Enowood Domaine équestre de la Croix Sainte Marthe

Enowood Domaine équestre de la Croix Sainte Marthe Manoir de la Croix Sainte Marthe 77163 Mortcerf Seine-et-Marne Île-de-France

Enowood, domaine niché au cœur de la forêt domaniale de Crécy, vous propose balades à cheval, séances d’équitation, pension d’équidés et espace séminaire. Découvrez l’équitation autrement avec ses chevaux Henson hébergés en toute liberté en écurie active.

https://www.enowood.fr/ +33 6 95 11 85 61

English :

Enowood, nestled in the heart of the Crécy national forest, offers horseback riding, horse boarding and seminar facilities. Discover horse-riding in a different way, with Henson horses housed freely in active stables.

Deutsch :

Enowood, ein Landgut im Herzen des Staatswaldes von Crécy, bietet Ihnen Ausritte, Reitstunden, Pferdepensionen und einen Seminarbereich. Entdecken Sie das Reiten auf eine andere Art und Weise mit den Henson-Pferden, die in völliger Freiheit in Aktivställen untergebracht sind.

Italiano :

Enowood, una tenuta immersa nel cuore della foresta nazionale di Crécy, offre passeggiate a cavallo, sessioni di equitazione, pensione per cavalli e un’area per seminari. Scoprite l’equitazione in modo diverso con i nostri cavalli Henson, ospitati liberamente in scuderie attive.

Español :

Enowood, una finca situada en el corazón del bosque nacional de Crécy, ofrece paseos a caballo, sesiones de equitación, pupilaje de caballos y un espacio para seminarios. Descubra la equitación de una forma diferente con nuestros caballos Henson, alojados en libertad en establos activos.

