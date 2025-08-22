ENS L’Étang du Brachet Passonfontaine Doubs

ENS L’Étang du Brachet

Espace Naturel Sensible ENS L’Étang du Brachet 25690 Passonfontaine Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le réseau de tourbières de Passonfontaine est exceptionnel !

https://cen-franchecomte.org/sites-a-decouvrir/le-tour-de-barchet/ +33 3 81 43 26 93

English : ENS L’Étang du Brachet

Passonfontaine’s network of peat bogs is exceptional!

Deutsch : ENS L’Étang du Brachet

Das Torfmoornetzwerk von Passonfontaine ist außergewöhnlich!

Italiano :

La rete di torbiere di Passonfontaine è eccezionale!

Español :

La red de turberas de Passonfontaine es excepcional

