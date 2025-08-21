ENS Tour de la Boire des Carrés Saint-Rémy-en-Rollat Allier

ENS Tour de la Boire des Carrés

ENS Tour de la Boire des Carrés Parking numéro 1 Boire des Carrés accessible à partir de la D67 03110 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien bras de rivière, transformée en boire, la Boire des Carrés constitue un véritable écrin de nature alliant forêts alluviales, prairies, pelouses et îlots.

http://www.lpo-auvergne.org/agenda?date%5Bvalue%5D&departement=All +33 4 37 61 05 06

English : ENS Tour de la Boire des Carrés

The Boire des Carrés, a former branch of the river, has been transformed into a watering hole, creating a veritable natural setting combining alluvial forests, meadows, lawns and small islands.

Deutsch : ENS Tour de la Boire des Carrés

Der Boire des Carrés, ein ehemaliger Flussarm, der in einen Fluss umgewandelt wurde, bildet eine wahre Naturschatulle, die Auenwälder, Wiesen, Rasen und kleine Inseln miteinander verbindet.

Italiano :

La Boire des Carrés, un ex ramo del fiume trasformato in torrente, è un vero e proprio gioiello della natura, che unisce boschi alluvionali, prati, prati e piccole isole.

Español : ENS Tour de la Boire des Carrés

La Boire des Carrés, antiguo brazo del río transformado en arroyo, es una auténtica joya de la naturaleza que combina bosques de aluvión, praderas, céspedes y pequeñas islas.

