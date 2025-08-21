Entre Balcons et Vals du Dauphiné Morestel Isère
Entre Balcons et Vals du Dauphiné Morestel Isère vendredi 1 mai 2026.
Entre Balcons et Vals du Dauphiné
Entre Balcons et Vals du Dauphiné 100 Place des Halles 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Une balade qui invite à la découverte de la campagne environnante des Balcons du Dauphiné à travers des paysages variés. Passages dans 2 villages qui ont inspirés peintres et écrivains Morestel et Brangues. Dépaysement assuré !
https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59
English : Balcony Paths & Valleys of Dauphiné
This trail takes you exploring some beautiful countryside as well as Morestel, Brangues, and other small towns that have inspired many a painter and writer.
Deutsch :
Eine Wanderung, die dazu einlädt, die umliegende Landschaft der Balcons du Dauphiné durch abwechslungsreiche Landschaften zu entdecken. Sie kommen durch zwei Dörfer, die Maler und Schriftsteller inspiriert haben: Morestel und Brangues. Abwechslung garantiert!
Italiano :
Una passeggiata che invita a scoprire i dintorni dei Balcons du Dauphiné attraverso paesaggi variegati. Passaggio attraverso 2 villaggi che hanno ispirato pittori e scrittori: Morestel e Brangues. Un cambio di scenario garantito!
Español :
Un paseo que le invita a descubrir los alrededores de los Balcons du Dauphiné a través de paisajes variados. Pasos por 2 pueblos que han inspirado a pintores y escritores: Morestel y Brangues. ¡Un cambio de escenario garantizado!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme