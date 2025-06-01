Entre Bibiche et Canner Valmestroff Moselle

Entre Bibiche et Canner Valmestroff Moselle vendredi 1 août 2025.

Entre Bibiche et Canner Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Entre Bibiche et Canner 57970 Valmestroff Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 7400.0 Tarif :

Ce circuit est une belle opportunité de passer d’une vallée à une autre, celles de la Canner et de la Bibiche.

Des cours d’eau du même nom y coulent et rythment les fonds de vallées qui furent façonnés, il y a 30 000 ans, pendant le retrait progressif d’un glacier. Pour preuve, les travaux de creusement de l’étang au Moulin de Buding ont révélé de la tourbe matériau qui constitue une véritable relique glaciaire.

Suivre le balisage trait jaune.

Difficulté moyenne

English :

This tour is a great opportunity to go from one valley to another, those of the Canner and the Bibiche.

The rivers of the same name run through the valley bottoms, which were shaped 30,000 years ago during the gradual retreat of a glacier. As a proof, the digging of the pond at the Moulin de Buding revealed peat: a material which constitutes a real glacial relic.

Follow the yellow line.

Deutsch :

Diese Tour ist eine gute Gelegenheit, von einem Tal ins andere zu gelangen, nämlich in das Canner- und das Bibiche-Tal.

Die gleichnamigen Wasserläufe fließen hier und bestimmen den Rhythmus der Talböden, die vor 30 000 Jahren während des allmählichen Rückzugs eines Gletschers geformt wurden. Beim Ausheben des Teichs an der Moulin de Buding wurde Torf gefunden, ein Material, das ein echtes Gletscherrelikt darstellt.

Folgen Sie der Markierung gelber Strich.

Italiano :

Questo tour è un’ottima occasione per passare da una valle all’altra, quelle del Canner e del Bibiche.

Gli omonimi fiumi scorrono nei fondovalle, modellati 30.000 anni fa durante il graduale ritiro di un ghiacciaio. A riprova di ciò, lo scavo dello stagno del Moulin de Buding ha rivelato la torba: un materiale che costituisce un vero e proprio relitto glaciale.

Seguite la linea gialla.

Español :

Esta excursión es una gran oportunidad para ir de un valle a otro, los del Canner y el Bibiche.

Los ríos del mismo nombre fluyen por los fondos de los valles, modelados hace 30.000 años durante el retroceso progresivo de un glaciar. Como prueba, la excavación del estanque del Moulin de Buding reveló turba: un material que constituye una auténtica reliquia glaciar.

Siga la línea amarilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’information touristique Lorrain