Entre bois et falaises Flamanville Manche

Entre bois et falaises

Entre bois et falaises 50340 Flamanville Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

De l’Anse de Sciotot au Cap de Flamanville, avec ses petites routes encaissées dans la roche, sans oublier le charme du château et des bois de Flamanville, ce circuit vous fera découvrir un concentré de La Hague.

English : Entre bois et falaises

From the Anse de Sciotot to the Cap de Flamanville, with its small roads embedded in the rock, without forgetting the charm of the castle and the woods of Flamanville, this circuit will make you discover a concentrate of La Hague.

Deutsch :

Von der Anse de Sciotot bis zum Cap de Flamanville mit seinen kleinen, in den Felsen eingeschnittenen Straßen, ohne den Charme des Schlosses und der Wälder von Flamanville zu vergessen, zeigt Ihnen diese Strecke ein Konzentrat von La Hague.

Italiano :

Dall’Anse de Sciotot al Cap de Flamanville, con le sue stradine scavate nella roccia, senza dimenticare il fascino del castello e dei boschi di Flamanville, questo tour vi mostrerà un concentrato di La Hague.

Español :

Desde la Anse de Sciotot hasta el Cap de Flamanville, con sus pequeñas carreteras excavadas en la roca, sin olvidar el encanto del castillo y los bosques de Flamanville, este recorrido le mostrará un concentrado de La Haya.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme