Entre bois et landes Le Vast Manche

Entre bois et landes

Entre bois et landes 50630 Le Vast Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 20000.0 Tarif :

Composé pour l’essentiel de chemins de terre, ce parcours au relief tourmenté, est particulièrement physique. Il offre, au détour de quelques chasses ou chemins, de beaux points de vue sur les paysages du Val de Saire. Au Vast, on peut y voir un ancien presbytère, accueillent la mairie, l’Eglise Notre-Dame, le calvaire de la Pergée ainsi que pont et lavoir sur la Saire. On pourra également y déguster la fameuse brioche du Vast.

English : Entre bois et landes

Composed mainly of dirt roads, this route, with its tormented relief, is particularly physical. It offers, at the bend of some hunts or paths, beautiful viewpoints on the landscapes of the Val de Saire. At Le Vast, you can see an old presbytery, the town hall, the Notre-Dame Church, the Calvary of the Pergée and the bridge and wash-house on the Saire. You can also taste the famous brioche du Vast.

Deutsch :

Diese Strecke, die größtenteils aus Feldwegen besteht, ist aufgrund des zerklüfteten Reliefs besonders anstrengend. An einigen Stellen, an denen Sie in die Jagd oder auf andere Wege abbiegen, bieten sich Ihnen schöne Ausblicke auf die Landschaften des Val de Saire. In Le Vast kann man ein altes Pfarrhaus, das Rathaus, die Kirche Notre-Dame, den Kalvarienberg von La Pergée sowie eine Brücke und einen Waschplatz über die Saire sehen. Hier kann man auch die berühmte Brioche du Vast probieren.

Italiano :

Il percorso è costituito principalmente da sentieri sterrati ed è particolarmente fisico, con un terreno accidentato. Offre, alla curva di alcune cacce o sentieri, splendide viste sul paesaggio della Val de Saire. A Le Vast si possono ammirare un antico presbiterio, il municipio, la chiesa di Notre-Dame, il Calvario di La Pergée, nonché un ponte e un lavatoio sul fiume Saire. Si può anche assaggiare la famosa brioche di Le Vast.

Español :

Esta ruta, compuesta principalmente por caminos de tierra, es especialmente física y tiene un terreno accidentado. Ofrece, en el recodo de algunas cacerías o caminos, hermosas vistas del paisaje del Val de Saire. En Le Vast, se puede ver un antiguo presbiterio, el ayuntamiento, la iglesia de Notre-Dame, el calvario de la Pergée, así como un puente y un lavadero en el río Saire. También podrá degustar el famoso brioche de Le Vast.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme