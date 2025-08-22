Entre bois et marais Les Ageux Oise

Entre bois et marais A pieds Facile

Entre bois et marais Parking sur propriété départementale du Marais de Sacy 60700 Les Ageux Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 5700.0 Tarif :

Ce parcours thématique en 5 étapes dans les bois et près du Marais de Sacy vous permet de découvrir la faune et la flore de ce milieu particulier. Retrouver deux thématiques sur le circuit les insectes et les arbres. Deux autres thématiques se trouvent sur la variante les oiseaux et milieux naturels.

English : Entre bois et marais

This 5-stop themed trail in the woods near the Marais de Sacy allows you to discover the flora and fauna of this special environment. Two themes can be found on the circuit: insects and trees. Two other themes can be found on the alternative route: birds and natural environments.

Deutsch : Entre bois et marais

Auf diesem Themenweg mit fünf Stationen in den Wäldern und in der Nähe des Marais de Sacy können Sie die Fauna und Flora dieses besonderen Lebensraums entdecken. Finden Sie zwei Themenbereiche auf dem Rundweg wieder: Insekten und Bäume. Zwei weitere Themen finden sich auf der Variante: Vögel und natürliche Lebensräume.

Italiano :

Questo percorso tematico in 5 tappe attraverso il bosco e nei pressi del Marais de Sacy permette di scoprire la flora e la fauna di questo ambiente speciale. I temi del percorso sono due: gli insetti e gli alberi. Altri due temi si trovano sul percorso alternativo: gli uccelli e gli ambienti naturali.

Español : Entre bois et marais

Este sendero temático de 5 paradas por el bosque y cerca del Marais de Sacy permite descubrir la flora y la fauna de este entorno tan especial. Hay dos temas en el recorrido: los insectos y los árboles. Otros dos temas se pueden encontrar en la ruta alternativa: aves y entornos naturales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France