Entre bois et valleuses Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime

Entre bois et valleuses Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Entre bois et valleuses

Entre bois et valleuses Église de Vattetot-sur-Mer 76111 Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime Normandie

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Boucle à la découverte de l’architecture balnéaire de la Belle Époque en passant d’une valleuse à l’autre.

English : Entre bois et valleuses

A loop to discover Belle Époque seaside architecture, passing from one valley to the next.

Deutsch :

Schleife zur Entdeckung der Bäderarchitektur der Belle Époque von einem Tal zum anderen.

Italiano :

Scoprite l’architettura balneare della Belle Époque da una valle all’altra.

Español :

Descubra la arquitectura marinera de la Belle Époque de un valle a otro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme