Entre bois et valleuses Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime
Entre bois et valleuses Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.
Entre bois et valleuses
Entre bois et valleuses Église de Vattetot-sur-Mer 76111 Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime Normandie
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
Boucle à la découverte de l’architecture balnéaire de la Belle Époque en passant d’une valleuse à l’autre.
English : Entre bois et valleuses
A loop to discover Belle Époque seaside architecture, passing from one valley to the next.
Deutsch :
Schleife zur Entdeckung der Bäderarchitektur der Belle Époque von einem Tal zum anderen.
Italiano :
Scoprite l’architettura balneare della Belle Époque da una valle all’altra.
Español :
Descubra la arquitectura marinera de la Belle Époque de un valle a otro.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme