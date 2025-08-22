Entre Bourg et campagne Randonnée en Nord-Touraine Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Entre Bourg et campagne Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Entre Bourg et campagne Randonnée en Nord-Touraine Allée de la Grenouillère 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 17400.0 Tarif :

Le circuit entre Bourg et Campagne situé à Saint-Antoine-du-Rocher est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant charmante balade, vous découvrirez le plan d’eau de la Grenouillère et vous passerez devant l’église, la chapelle et le lavoir communal !

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Between town and countryside Hiking in Nord-Touraine

The Entre Bourg et Campagne trail in Saint-Antoine-du-Rocher is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. During this charming stroll, you’ll discover the Grenouillère lake and pass by the church, chapel and communal wash-house!

Deutsch : Zwischen Stadt und Land Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Entre Bourg et Campagne in Saint-Antoine-du-Rocher wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Wasserspiegel von La Grenouillère und kommen an der Kirche, der Kapelle und dem Gemeindewaschhaus vorbei!

Italiano :

Il sentiero Bourg et Campagne di Saint-Antoine-du-Rocher è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa bella passeggiata, scoprirete il lago Grenouillère e passerete accanto alla chiesa, alla cappella e al lavatoio comunale!

Español : Entre la ciudad y el campo Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Bourg et Campagne de Saint-Antoine-du-Rocher está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el lago de la Grenouillère y pasará por delante de la iglesia, la capilla y el lavadero comunal

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire