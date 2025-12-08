Entre By et Bartherans By Doubs

Entre By et Bartherans A pieds Difficile

Entre By et Bartherans Rue de la Place, By 25440 By Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11490.0 Tarif :

De part et d’autre de la côte boisée s’ouvrent les belvédères sur la vallée de la Loue et la forêt de Chaux avec comme repères les deux villages d’allure médiévale.

English :

On either side of the wooded slope, lookouts open out over the Loue valley and the Chaux forest, with the two medieval-style villages as landmarks.

Deutsch :

Zu beiden Seiten der bewaldeten Küste öffnen sich Aussichtspunkte auf das Tal der Loue und den Wald von Chaux, wobei die beiden mittelalterlich anmutenden Dörfer als Orientierungspunkte dienen.

Italiano :

Su entrambi i lati della collina boscosa si aprono viste panoramiche sulla valle della Loue e sulla foresta della Chaux, con i due villaggi in stile medievale come punti di riferimento.

Español :

A ambos lados de la ladera arbolada, hay vistas panorámicas sobre el valle del Loue y el bosque de Chaux, con los dos pueblos de estilo medieval como puntos de referencia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data