Entre Canal et Châteaux Chaudenay-la-Ville Côte-d’Or

Circuit varié qui traverse quatre villages et allie le charme des promenades en forêt et le rêve le long du Canal de Bourgogne. Magnifiques points de vue sur la vallée de l’Ouche depuis Colombier et sur les châteaux forts de Chaudenay-le-Château et Châteauneuf-en-Auxois.
English :
A varied circuit which crosses four villages and combines the charm of walks in the forest and the dream along the Canal de Bourgogne. Magnificent views of the Ouche valley from Colombier and of the castles of Chaudenay-le-Château and Châteauneuf-en-Auxois.
Deutsch :
Abwechslungsreicher Rundweg durch vier Dörfer, der den Charme von Waldspaziergängen mit dem Traum entlang des Canal de Bourgogne verbindet. Wunderschöne Aussichtspunkte auf das Ouche-Tal von Colombier aus und auf die Burgen von Chaudenay-le-Château und Châteauneuf-en-Auxois.
Italiano :
Un circuito vario che attraversa quattro villaggi e unisce il fascino delle passeggiate nella foresta al sogno lungo il Canale di Borgogna. Magnifiche viste sulla valle dell’Ouche da Colombier e sui castelli di Chaudenay-le-Château e Châteauneuf-en-Auxois.
Español :
Un circuito variado que atraviesa cuatro pueblos y combina el encanto de los paseos por el bosque con el sueño a lo largo del Canal de Borgoña. Magníficas vistas del valle de Ouche desde Colombier y de los castillos de Chaudenay-le-Château y Châteauneuf-en-Auxois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data