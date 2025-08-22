Entre Chinon et Candes-saint-Martin Circuit n°38 Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Entre Chinon et Candes-saint-Martin Circuit n°38 En VTC

Entre Chinon et Candes-saint-Martin Circuit n°38 37420 Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 24000.0 Tarif :

Entre Vienne et Loire, plus de la moitié du tracé emprunte l’itinéraire de la Loire à Vélo dans cette plaine fertile du Véron, composée du bocage de Savigny-en-Véron, de vignobles ainsi que de nombreux espaces naturels propices à l’observation des oiseaux migrateurs.

+33 2 47 93 17 85

English : Between Chinon and Candes-saint-Martin Circuit n°38

Between the Vienne and Loire rivers, more than half of this trail follows the La Loire à Vélo cycle path through the fertile Véron valley, encompassing the wooded farmland at Savigny-en-Véron, vineyards and myriad nature spots perfect for watching out for migratory birds.

Deutsch : Zwischen Chinon und Candes-saint-Martin Rundweg Nr. 38

Über die Hälfte dieser Route zwischen Vienne und Loire verläuft auf dem Radweg La Loire à Vélo in dieser fruchtbaren Ebene des Véron mit der Bocage-Landschaft in Savigny-en-Véron, Weinbaugebieten und zahlreichen Naturräumen für die Beobachtung der Zugvögel.

Italiano :

Tra la Vienne e la Loira, più della metà del percorso segue l’itinerario Loire à Vélo nella fertile pianura del Véron, costituita dal bocage di Savigny-en-Véron, da vigneti e da numerose aree naturali adatte all’osservazione degli uccelli migratori.

Español : Entre Chinon y Candes-saint-Martin Circuito n°38

Entre el Vienne y el Loira, más de la mitad de la ruta sigue el itinerario Loire à Vélo en la fértil llanura del Véron, formada por el bocage de Savigny-en-Véron, los viñedos y numerosos espacios naturales aptos para la observación de aves migratorias.

