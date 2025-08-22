Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise Saint-Just-en-Chaussée Oise

Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise En VTC

Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise Gare 60130 Saint-Just-en-Chaussée Oise Hauts-de-France

Sous un ciel où moutonnent parfois allègrement les nuages, le plateau picard est une région propice à l’agriculture et riche en patrimoine. Vous rencontrerez de belles églises, lovées dans leurs villages clocher du XIVe à Ravenel, église Renaissance à Maignelay… Arrivés à Caply, ce sont les vestiges d’un théâtre gallo-romain qui vous attendent !

English : Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise

Under a sky where the clouds sometimes cheerfully mouthed, the Picardy plateau is a region conducive to agriculture and rich in heritage. You will meet beautiful churches, nestled in their villages: 14th century bell tower in Ravenel, Renaissance church in Maignelay… When you arrive in Caply, the remains of a Gallo-Roman theatre await you!

Deutsch : Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise

Unter einem Himmel, an dem manchmal Wolken aufziehen, ist das Picardische Plateau eine Region, die sich für die Landwirtschaft eignet und reich an Kulturerbe ist. Jahrhundert in Ravenel, eine Renaissance-Kirche in Maignelay… In Caply erwarten Sie die Überreste eines gallo-römischen Theaters!

Italiano :

Sotto un cielo in cui le nuvole a volte turbinano allegramente, l’altopiano della Piccardia è una regione favorevole all’agricoltura e ricca di patrimonio. Vi imbatterete in bellissime chiese, immerse nei loro villaggi: un campanile del XIV secolo a Ravenel, una chiesa rinascimentale a Maignelay? Quando arrivate a Caply, vi aspettano i resti di un teatro gallo-romano!

Español : Entre ciel et plaines agricoles de l’Oise

Bajo un cielo en el que las nubes a veces se arremolinan alegremente, la meseta de Picardía es una región favorable a la agricultura y rica en patrimonio. Encontrará hermosas iglesias, enclavadas en sus pueblos: un campanario del siglo XIV en Ravenel, una iglesia renacentista en Maignelay? Cuando llegue a Caply, le esperan los restos de un teatro galo-romano

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France