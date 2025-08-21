Entre ciel et vignes Charly-sur-Marne Aisne

Entre ciel et vignes A pieds

Entre ciel et vignes De l’église de Charly 02310 Charly-sur-Marne Aisne Hauts-de-France

Depuis Charly, première commune viticole du département, on rejoint Saulchery, dominé par la statue de Napoléon 1er, puis la croix de Charly, où une table d’orientation permet d’identifier les nombreux villages de la vallée. Au retour, voir le barrage et l’écluse de Charly.

English :

From Charly, the first wine-growing commune of the department, one reaches Saulchery, dominated by the statue of Napoleon 1st, then the cross of Charly, where an orientation table allows to identify the numerous villages of the valley. On the way back, see the Charly dam and lock.

Deutsch :

Von Charly, der ersten Weinbaugemeinde des Departements, geht es nach Saulchery, das von der Statue Napoleons I. überragt wird, und dann zum Kreuz von Charly, wo ein Orientierungstisch hilft, die zahlreichen Dörfer des Tals zu erkennen. Auf dem Rückweg sollten Sie sich den Staudamm und die Schleuse von Charly ansehen.

Italiano :

Da Charly, il principale comune viticolo del dipartimento, raggiungiamo Saulchery, dominata dalla statua di Napoleone I, poi la croce di Charly, dove una tabella di orientamento ci permette di individuare i numerosi villaggi della valle. Sulla via del ritorno, si possono vedere la diga e la chiusa di Charly.

Español :

Desde Charly, primer municipio vitícola del departamento, se llega a Saulchery, dominado por la estatua de Napoleón I, y luego a la cruz de Charly, donde una mesa de orientación permite identificar los numerosos pueblos del valle. A la vuelta, vea la presa y la esclusa de Charly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-02 par Agence Aisne Tourisme