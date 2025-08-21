Entre Claise et coteaux Chaumussay Indre-et-Loire

Entre Claise et coteaux A pieds

Entre Claise et coteaux 37350 Chaumussay Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 9000.0 Tarif :

Au coeur de la vallée de la Claise, le village de Chaumussay abrite un joli patrimoine bâti et naturel avec son église, ses cours d’eau, ses coteaux boisés. Cette promenade vous permettra de découvrir la richesse préservée de cette Touraine du sud.

English : Between Claise and hillsides

The village of Chaumussay in the heart of the Claise Valley is home to fantastic built and natural heritage with its church, rivers and leafy hillsides. This walk will introduce you to the unspoilt wealth to be found in southern Touraine.

Deutsch : Zwischen Claise und Hügeln

Das Dorf Chaumussay liegt im Herzen des Claise-Tals und beherbergt mit seiner Kirche, seinen Wasserläufen und bewaldeten Hängen ein schönes Bau- und Naturerbe. Auf diesem Spaziergang können Sie den erhaltenen Reichtum dieser südlichen Touraine entdecken.

Italiano :

Nel cuore della valle della Claise, il villaggio di Chaumussay vanta un interessante patrimonio edilizio e naturale, con la sua chiesa, i suoi corsi d’acqua e le sue colline boscose. Questa passeggiata vi permetterà di scoprire la ricchezza incontaminata di questo sud della Touraine.

Español : Entre Claise y las laderas

En el corazón del valle del Claise, el pueblo de Chaumussay posee un atractivo patrimonio arquitectónico y natural, con su iglesia, sus cursos de agua y sus laderas arboladas. Este paseo le permitirá descubrir la riqueza intacta de esta Touraine meridional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire