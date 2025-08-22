Entre Claise et Creuse Circuit n°11 Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Entre Claise et Creuse Circuit n°11 En VTC

Entre Claise et Creuse Circuit n°11 37290 Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 40000.0 Tarif :

Hardi le mollet ! Ce circuit est le plus long et… le plus au sud du département. Entre les vallées de la Claise et de la Creuse votre parcours vous mènera au carrefour de trois provinces historiques : la Touraine, le Berry et le Poitou. Écoutez bien : peut-être entendrez-vous les cigales chanter.

+33 2 47 94 96 82

English : Between Claise and Creuse Circuit n°11

Brace those calf muscles … this trail is the longest … and the furthest south in the département! Wind your way between the Claise and Creuse valleys to where three historical provinces meet: Touraine, Berry and Poitou. Listen closely and you might just hear the cicadas singing.

Deutsch : Zwischen Claise und Creuse Rundweg Nr. 11

Auf, Ihr Beine! Diese Tour ist länger und die südlichste des Départements. Sie führt zwischen den Tälern von Claise und Creuse zur Kreuzung der drei historischen Provinzen Touraine, Berry und Poitou. Spitzen Sie die Ohren, vielleicht hören Sie die Zikaden zirpen.

Italiano :

L’audacia nel polpaccio! Questo percorso è il più lungo e il più meridionale del dipartimento. Tra le valli della Claise e della Creuse, il vostro itinerario vi porterà al crocevia di tre province storiche: Touraine, Berry e Poitou. Ascoltate attentamente: potreste sentire il canto delle cicale.

Español : Entre Claise y Creuse Circuito n°11

¡Atrevimiento en la pantorrilla! Esta ruta es la más larga y… la más meridional del departamento. Entre los valles de la Claise y la Creuse, su ruta le llevará a la encrucijada de tres provincias históricas: Touraine, Berry y Poitou. Escuche con atención: es posible que oiga el canto de las cigarr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIT Centre-Val de Loire