Entre deux Champagnes Brévonnes Aube

Entre deux Champagnes Facile

Entre deux Champagnes La Vélovoie des Lacs 10220 Brévonnes Aube Grand Est

Durée : 9000 Distance : 17083.8 Tarif :

Durée: 16,5 km 2h à 2h30

Type de circuit: Circuits VTC

Type de balisage: pas de balisage

Couleur de balisage: Pas de balisage

Type de chemins

Circuit sympathique qui permet de découvrir des paysages ouverts, le point de vue du Croit avec sa table d’orientation, les villages de Brévonnes et de Villehardouin et l’hameau de Brantigny.

Ce tracé emprunte essentiellement des chemins agricoles et dans une moindre mesure quelques routes ouvertes à la circulation automobile.

Itinéraire possible à partir de la vélovoie (sortir à Brévonnes).

Route, chemins blancs, agricoles ou herbeux.

Intérêts

– Paysage et bâti traditionnel

openfields (champs ouvert)

table d’orientation

points de vue

villages (Brévonnes, Villehardouin) et hameau typique (Brantigny), avec églises, lavoirs, pigeonnier du château de Brantigny.

Equipements ou infrastructures d’accueil

Brevonnes

magasin multiservice épicerie bar presse

1 hôtel-restaurant (une table à recommander…)

divers hébergements gîte, chambres d’hôtes, location de meublée

Villehardouin

divers hébergements chambres et table d’hôte réputé, Gîte panda

structure d’accueil pour groupes

enseignement du piano (masterclass…)

Brantigny

hébergement gîte

Facile

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English :

Duration: 16.5 km ? 2h to 2h30

Tour type: VTC tours

Type of markings: No markings

Color of markings: No markings

Type of trails

Friendly circuit that takes in open countryside, the Croit viewpoint with its orientation table, the villages of Brévonnes and Villehardouin and the hamlet of Brantigny.

The route is mainly on farm tracks, with a few roads open to motorized traffic to a lesser extent.

Possible itinerary from the vélovoie (exit at Brévonnes).

Roads, white farm or grass tracks.

Interests

– Traditional landscape and buildings

openfields

orientation table

viewpoints

villages (Brévonnes, Villehardouin) and typical hamlet (Brantigny), with churches, washhouses, dovecote of Château de Brantigny.

Hospitality facilities

Brevonnes

multiservice store: grocery bar press

1 hotel-restaurant (a table to be recommended…)

various accommodations: gîte, chambres d?hôtes, furnished rentals

Villehardouin

various accommodations: renowned bed and breakfast, Gîte panda

group facilities

piano teaching (masterclass…)

Brantigny

accommodation: gîte

Deutsch :

Dauer: 16,5 km ? 2 Stunden bis 2,5 Stunden

Art der Strecke: Mountainbike-Touren

Art der Markierung: keine Markierung

Farbe der Markierung: Keine Markierung

Art der Wege

Sympathische Strecke, auf der man offene Landschaften, den Aussichtspunkt Croit mit seiner Orientierungstafel, die Dörfer Brévonnes und Villehardouin sowie den Weiler Brantigny entdecken kann.

Die Strecke verläuft hauptsächlich über landwirtschaftliche Wege und in geringerem Maße über einige Straßen, die für den Autoverkehr geöffnet sind.

Mögliche Route ab dem Velovoice (Ausfahrt in Brévonnes).

Straße, weiße, landwirtschaftliche oder grasbewachsene Wege.

Interessen:

– Traditionelle Landschaft und Gebäude

openfields (offene Felder)

orientierungstisch

aussichtspunkte

dörfer (Brévonnes, Villehardouin) und typischer Weiler (Brantigny) mit Kirchen, Waschhäusern und dem Taubenschlag des Schlosses Brantigny.

Einrichtungen oder Infrastrukturen für den Empfang

Brevonnes

multiservice-Laden: Lebensmittelgeschäft Bar Presse

1 Hotel-Restaurant (ein empfehlenswerter Tisch…)

verschiedene Unterkünfte: Ferienhaus, Gästezimmer, Vermietung von möblierten Wohnungen

Villehardouin:

verschiedene Unterkünfte: renommierte Gästezimmer und -tische, Gîte panda

struktur zur Unterbringung von Gruppen

klavierunterricht (Meisterklassen…)

Brantigny

unterkunft: Ferienhaus

Italiano :

Durata: 16,5 km ? da 2h a 2h30

Tipo di percorso: Percorsi VTC

Tipo di segnaletica: Nessuna segnaletica

Colore della segnaletica: Nessuna segnaletica

Tipo di percorsi

Circuito conviviale che permette di scoprire l’aperta campagna, il punto panoramico di Croit con la sua tavola di orientamento, i villaggi di Brévonnes e Villehardouin e la frazione di Brantigny.

Il percorso si snoda principalmente su sentieri agricoli e, in misura minore, su alcune strade aperte al traffico motorizzato.

L’itinerario può essere imboccato dalla vélovoie (uscita di Brévonnes).

Strade, sentieri agricoli bianchi e aree erbose.

Interessi

– Paesaggio ed edifici tradizionali:

campi aperti

tabella di orientamento

punti di vista

villaggi (Brévonnes, Villehardouin) e un borgo tipico (Brantigny), con chiese, lavatoi e la colombaia del castello di Brantigny.

Strutture e infrastrutture

Brevonnes

negozio multiservizi: alimentari bar stampa

1 hotel-ristorante (un ristorante da consigliare…)

alloggi vari: gîte, chambres d’hôtes, affitti ammobiliati

Villehardouin

vari alloggi: bed and breakfast rinomato, Gîte panda

alloggi per gruppi

insegnamento del pianoforte (masterclass…)

Brantigny

alloggio gîte

Español :

Duración: 16,5 km ? 2h a 2h30

Tipo de ruta: Rutas VTC

Tipo de señalización: Sin señalización

Color del marcado: Sin marcado

Tipo de senderos

Circuito agradable que permite descubrir el campo abierto, el mirador de Croit con su mesa de orientación, los pueblos de Brévonnes y Villehardouin y la aldea de Brantigny.

El recorrido discurre principalmente por caminos agrícolas y, en menor medida, por algunas carreteras abiertas al tráfico motorizado.

El itinerario puede tomarse desde la vélovoie (salida de Brévonnes).

Carreteras, pistas agrícolas blancas y zonas herbosas.

Intereses

– Paisaje y edificios tradicionales

campos abiertos

cuadro de orientación

miradores

pueblos (Brévonnes, Villehardouin) y una aldea típica (Brantigny), con iglesias, lavaderos y el palomar del castillo de Brantigny.

Instalaciones e infraestructuras

Brevonnes

tienda multiservicios: ultramarinos bar prensa

1 hotel-restaurante (un restaurante a recomendar…)

varios alojamientos: casa rural, habitaciones de huéspedes, alquiler amueblado

Villehardouin

varios alojamientos: bed and breakfast de renombre, Gîte panda

alojamiento para grupos

enseñanza de piano (masterclass…)

Brantigny

alojamiento casa rural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité