Entre deux Champagnes Brévonnes Aube
Entre deux Champagnes Brévonnes Aube vendredi 1 mai 2026.
Entre deux Champagnes Facile
Entre deux Champagnes La Vélovoie des Lacs 10220 Brévonnes Aube Grand Est
Durée : 9000 Distance : 17083.8 Tarif :
Durée: 16,5 km 2h à 2h30
Type de circuit: Circuits VTC
Type de balisage: pas de balisage
Couleur de balisage: Pas de balisage
Type de chemins
Circuit sympathique qui permet de découvrir des paysages ouverts, le point de vue du Croit avec sa table d’orientation, les villages de Brévonnes et de Villehardouin et l’hameau de Brantigny.
Ce tracé emprunte essentiellement des chemins agricoles et dans une moindre mesure quelques routes ouvertes à la circulation automobile.
Itinéraire possible à partir de la vélovoie (sortir à Brévonnes).
Route, chemins blancs, agricoles ou herbeux.
Intérêts
– Paysage et bâti traditionnel
openfields (champs ouvert)
table d’orientation
points de vue
villages (Brévonnes, Villehardouin) et hameau typique (Brantigny), avec églises, lavoirs, pigeonnier du château de Brantigny.
Equipements ou infrastructures d’accueil
Brevonnes
magasin multiservice épicerie bar presse
1 hôtel-restaurant (une table à recommander…)
divers hébergements gîte, chambres d’hôtes, location de meublée
Villehardouin
divers hébergements chambres et table d’hôte réputé, Gîte panda
structure d’accueil pour groupes
enseignement du piano (masterclass…)
Brantigny
hébergement gîte
Facile
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English :
Duration: 16.5 km ? 2h to 2h30
Tour type: VTC tours
Type of markings: No markings
Color of markings: No markings
Type of trails
Friendly circuit that takes in open countryside, the Croit viewpoint with its orientation table, the villages of Brévonnes and Villehardouin and the hamlet of Brantigny.
The route is mainly on farm tracks, with a few roads open to motorized traffic to a lesser extent.
Possible itinerary from the vélovoie (exit at Brévonnes).
Roads, white farm or grass tracks.
Interests
– Traditional landscape and buildings
openfields
orientation table
viewpoints
villages (Brévonnes, Villehardouin) and typical hamlet (Brantigny), with churches, washhouses, dovecote of Château de Brantigny.
Hospitality facilities
Brevonnes
multiservice store: grocery bar press
1 hotel-restaurant (a table to be recommended…)
various accommodations: gîte, chambres d?hôtes, furnished rentals
Villehardouin
various accommodations: renowned bed and breakfast, Gîte panda
group facilities
piano teaching (masterclass…)
Brantigny
accommodation: gîte
Deutsch :
Dauer: 16,5 km ? 2 Stunden bis 2,5 Stunden
Art der Strecke: Mountainbike-Touren
Art der Markierung: keine Markierung
Farbe der Markierung: Keine Markierung
Art der Wege
Sympathische Strecke, auf der man offene Landschaften, den Aussichtspunkt Croit mit seiner Orientierungstafel, die Dörfer Brévonnes und Villehardouin sowie den Weiler Brantigny entdecken kann.
Die Strecke verläuft hauptsächlich über landwirtschaftliche Wege und in geringerem Maße über einige Straßen, die für den Autoverkehr geöffnet sind.
Mögliche Route ab dem Velovoice (Ausfahrt in Brévonnes).
Straße, weiße, landwirtschaftliche oder grasbewachsene Wege.
Interessen:
– Traditionelle Landschaft und Gebäude
openfields (offene Felder)
orientierungstisch
aussichtspunkte
dörfer (Brévonnes, Villehardouin) und typischer Weiler (Brantigny) mit Kirchen, Waschhäusern und dem Taubenschlag des Schlosses Brantigny.
Einrichtungen oder Infrastrukturen für den Empfang
Brevonnes
multiservice-Laden: Lebensmittelgeschäft Bar Presse
1 Hotel-Restaurant (ein empfehlenswerter Tisch…)
verschiedene Unterkünfte: Ferienhaus, Gästezimmer, Vermietung von möblierten Wohnungen
Villehardouin:
verschiedene Unterkünfte: renommierte Gästezimmer und -tische, Gîte panda
struktur zur Unterbringung von Gruppen
klavierunterricht (Meisterklassen…)
Brantigny
unterkunft: Ferienhaus
Italiano :
Durata: 16,5 km ? da 2h a 2h30
Tipo di percorso: Percorsi VTC
Tipo di segnaletica: Nessuna segnaletica
Colore della segnaletica: Nessuna segnaletica
Tipo di percorsi
Circuito conviviale che permette di scoprire l’aperta campagna, il punto panoramico di Croit con la sua tavola di orientamento, i villaggi di Brévonnes e Villehardouin e la frazione di Brantigny.
Il percorso si snoda principalmente su sentieri agricoli e, in misura minore, su alcune strade aperte al traffico motorizzato.
L’itinerario può essere imboccato dalla vélovoie (uscita di Brévonnes).
Strade, sentieri agricoli bianchi e aree erbose.
Interessi
– Paesaggio ed edifici tradizionali:
campi aperti
tabella di orientamento
punti di vista
villaggi (Brévonnes, Villehardouin) e un borgo tipico (Brantigny), con chiese, lavatoi e la colombaia del castello di Brantigny.
Strutture e infrastrutture
Brevonnes
negozio multiservizi: alimentari bar stampa
1 hotel-ristorante (un ristorante da consigliare…)
alloggi vari: gîte, chambres d’hôtes, affitti ammobiliati
Villehardouin
vari alloggi: bed and breakfast rinomato, Gîte panda
alloggi per gruppi
insegnamento del pianoforte (masterclass…)
Brantigny
alloggio gîte
Español :
Duración: 16,5 km ? 2h a 2h30
Tipo de ruta: Rutas VTC
Tipo de señalización: Sin señalización
Color del marcado: Sin marcado
Tipo de senderos
Circuito agradable que permite descubrir el campo abierto, el mirador de Croit con su mesa de orientación, los pueblos de Brévonnes y Villehardouin y la aldea de Brantigny.
El recorrido discurre principalmente por caminos agrícolas y, en menor medida, por algunas carreteras abiertas al tráfico motorizado.
El itinerario puede tomarse desde la vélovoie (salida de Brévonnes).
Carreteras, pistas agrícolas blancas y zonas herbosas.
Intereses
– Paisaje y edificios tradicionales
campos abiertos
cuadro de orientación
miradores
pueblos (Brévonnes, Villehardouin) y una aldea típica (Brantigny), con iglesias, lavaderos y el palomar del castillo de Brantigny.
Instalaciones e infraestructuras
Brevonnes
tienda multiservicios: ultramarinos bar prensa
1 hotel-restaurante (un restaurante a recomendar…)
varios alojamientos: casa rural, habitaciones de huéspedes, alquiler amueblado
Villehardouin
varios alojamientos: bed and breakfast de renombre, Gîte panda
alojamiento para grupos
enseñanza de piano (masterclass…)
Brantigny
alojamiento casa rural
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité